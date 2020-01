Índice de violência contra crianças e adolescentes no Estado aumenta

Portal MS

A violência contra crianças e adolescentes no Mato Grosso do Sul cresceu consideravelmente nos últimos dois anos. Somente no ano passado, pelo menos cinco crianças são vítimas de violência sexual no Estado.



Os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), afirma que foram registrados 1.837 casos em 2019 e 2.159 em 2018. O Mato Grosso do Sul passou a liderar ranking nacional de estupros de crianças e adolescentes. Os dados foram divulgados no site O Progresso.





A OAB/MS lançou uma nota nesta terça-feira (28), em repúdio a situação. A instituição organizará uma audiência pública e espera contar com a participação de autoridades do Governo do Estado e suas respectivas Secretárias, dos Municípios, Ministério Público, Poder Judiciário e da sociedade civil organizada.



Segundo o órgão, o objetivo não é gerar apenas uma discussão, mas confrontar todos os levantamentos já feitos em relação aos casos de estupro contra as crianças e adolescentes, com as realidades de cada Município, buscando, ainda, medidas urgentes para ação.