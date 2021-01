Homem é preso com dinheiro falso

Tamanho do texto

Divulgação/ Polícia Militar

Em Três Lagoas (MS) um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Militar com cédulas de moeda falsas adquiridas pela internet. Por volta das 16h40, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Vila Nova, um motociclista arremessou no chão uma caixa logo que percebeu a aproximação da viatura.

De acordo com a Polcia Civil, os policiais desconfiaram da atitude e realizaram a abordagem do suspeito. Em princípio o homem negou que a caixa teria sido arremessada, contudo foi verificado que tratava de uma encomenda dos correios onde havia todos os dados do abordado.

Inevitavelmente, o suspeito veio a confessar que a caixa lhe pertencia, bem como relatou que no interior havia dinheiro falso, os quais teriam sido adquiridos por R$ 400,00 reais através da internet.

Perante os policiais, o acusado abriu a caixa onde foram encontradas 06 cédulas de R$ 100,00 e duas cédulas de R$ 200,00 totalizando R$ 1.000,00 em moeda falsa. Diante dos fatos, o autor e o dinheiro foram encaminhados a Delegacia de Policia Federal.