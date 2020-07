Homem é multado em R$ 70 mil por construir tanque

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Atividades foram interditadas

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana multou um homem de 41 anos em R$ 70 mil por construir tanque de piscicultura degradando área protegida de nascentes e sua vegetação ciliar.

Segundo a PMA, com o uso de máquinas, o proprietário construiu um tanque de piscicultura de grande proporção, derrubando a vegetação ciliar das nascentes de um curso d´água que corta a propriedade e revolveu o solo da área protegida por lei, sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas. O infrator também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção. Acusado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA).