Homem é multado em R$ 2 mil por pesca ilegal

Divulgação/PMA Caso aconteceu no último domingo em Dourados

Polícia Militar Ambiental de Dourados, durante fiscalização no rio Brilhante, nos municípios de Deodápolis e Rio Brilhante, multou no último domingo (28) um pescador por pesca ilegal, no município de Dourados.

Segundo a PMA o autor, residente em Douradinha, estava em uma embarcação e havia capturado um exemplar de peixe da espécie Palmito e cinco exemplares de Piranha, exatamente, a cota permitida pela legislação, porém, pescava sem a licença ambiental.

Com ele foram apreendidos dois molinetes com varas, um barco, um motor de popa com tanque e o pescado. O pescador foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2.040 mil. A equipe da PMA também localizou e cortou 32 anzóis de galho (petrecho proibido) que estavam armados no rio Brilhante.