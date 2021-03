Homem é executado a tiros no bairro Aero Rancho

Divulgação/Cepol Depac Cepol

Leandro da Silva Cavalcanti, de 20 anos, foi assassinado com cerca de três tiros durante a madrugada desta terça-feira (23), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.



Segundo o registro policial, a vítima estava em frente a sua residência, com mais duas pessoas, quando o autor passou e encarou Leandro. As outras pessoas com medo resolveram entrar.



O acusado retornou e realizou os disparos, atingindo Leandro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima já estava morta. Conforme as testemunhas para a Polícia, o autor era negro, magro e estava de blusa de cor azul, e fugiu em uma motocicleta. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e segue sob investigação.