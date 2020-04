Homem é esfaqueado após briga com vizinho

Divulgação/Cepol Caso foi registrado na Depac Cepol

Um homem de 52 anos foi esfaqueado três vezes após discutir com o vizinho, conhecido como ‘Baianinho’. Caso aconteceu na noite de terça-feira (31), Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ambos estavam na casa da vítima, e iniciaram uma discussão. Baianinho de posse de um canivete desferiu três golpes contra o morador o atingido no pescoço, e dois no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para a unidade de saúde do bairro Tiradentes. O autor fugiu e ainda não foi localizado. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Motivo do crime ainda não foi registrado.