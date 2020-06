Helicóptero tem pane é piloto acaba preso com cocaína

Divulgação Caso aconteceu no último sábado

O piloto João Benedito Melo Alves Filho de 56 anos, foi preso depois do helicóptero sofre uma pane e os policiais encontrarem 188 quilos de cocaína. Caso aconteceu na noite de sábado (06). Os policiais militares de Naviraí apreenderam 188 quilos e 400 gramas de cocaína e 2 dois quilos e 800 gramas de skank.

De acordo com os policiais, ele chegaram até o entorpecente após receber uma denúncia de que um helicóptero Robinson R44 com prefixo PP MZY pousado em uma propriedade rural. No sítio foram informados que o piloto alegou que tinha sofrido uma pane mecânica e foi levado para um hotel.

Ao encontrar o piloto ele relatou que inicialmente disse que estava seguindo para Santa Catarina para buscar alguns paraquedistas, mas que devido a uma pane no magneto esquerdo da aeronave teve que pousar no local. Ao revistar o apartamento, os agentes localizaram os entorpecentes. Questionado ele relatou que pegou a droga no Mato Grosso e que levaria para Blumenau em Santa Catarina. Acusado foi preso e encaminhado para a Polícia Federal da cidade, junto com a droga.