Garras prende trio com mais de 350kg de maconha

Divulgação/PCMS Eles foram presos no Bairro Universitário

Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) prendeu três pessoas entre 23 e 26 anos, em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, eles foram presos no Bairro Universitário, em Campo Grande, com um veículo Ford Fiesta de cor prata, carregado com 353 quilos de substância entorpecente, do tipo maconha, divididos em 366 tabletes e 2 fardos. O condutor do veículo confirmou que pegou a droga na cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, e que pretendia dormir em um hotel em Campo Grande. Entorpecente seria entregue na cidade de Paranaíba e o condutor receberia o valor de R$ 40 mil pelo frete.