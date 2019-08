Gaeco contra roubo de cargas em MS

Divulgação/MPMS Operação está acontecendo em 10 Estados brasileiros

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) realiza o Operação “Mercúrio” contra uma quadrilha especializada em roubo, receptação de cargas, agiotagem e lavagem de dinheiro, nesta quinta-feira (29). Na ação, foram apreendidos R$ 40 milhões e cerca de 200 veículos.



A operação "Mercúrio" é comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia com apoio da Polícia Militar (PM) e da Secretaria de Administração Prisional (Seap). Os agentes estão cumprido 93 mandados de prisão em dez estados, entre eles, Mato Grosso do Sul. Do total dos mandados, 48 são de prisão temporária e 45 de prisão preventiva, além de 110 de busca e apreensão. Os presos preventivamente serão encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade e, depois, ao presídio Professor Jacy de Assis.



A chefia da organização é instalada nas cidades de Uberlândia e Goiânia. Segundo a nota do Gaeco, as primeiras informações da Polícia Civil, a investigação foi iniciada há cerca de 10 meses a partir das operações Catira e Fideliza, realizadas pela Polícia Federal em 2015 e que também resultaram em outras operações do Ministério Público Estadual (MPE).



A quadrilha também falsificava notas fiscais. Por isso, participam também da ação a Receita Estadual e a Polícia Civil de Goiás. Em Uberlândia, são cumpridos 42 mandados de prisão. Conforme o Gaeco, somente em uma loja de veículos na Avenida João Naves foram apreendidos R$ 8 milhões em carros importados.