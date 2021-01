Familiares oferecem recompensa para encontrar paradeiro de assassino

Reprodução/WhatsApp Vitima esta de camiseta branca e acusado camiseta listrada

Familiares de Hugo oferecem recompensa pelo paradeiro de seu assassino. Hugo foi abordado com um tiro, e logo em seguida foi agredido com taco de sinuca, o autor do crime perfurava o corpo da vítima com a ponta do taco. O principal suspeito é Maikon Lucas Matias, de 22 anos, funcionário da vítima.

O crime aconteceu em frente de sua conveniência na Avenida Panamericana, Vila Danúbio Azul em Campo Grande, na noite de segunda-feira (04). Segundo informações do irmão da vítima, os dois não haviam discutido, não deixando nem uma explicação para os familiares o porque teria levado o assassino a agir de tal maneira. Se é que existe explicação para tamanha crueldade.

Reprodução/WhatsApp

Foragido desde o ocorrido, familiares e amigos decidiram pagar uma recompensa para quem denunciar o paradeiro de Maikon. Em entrevista ao Capital News o irmão de Hugo, Everson Almeida deixou uma mensagem: “A justiça será feita, porque você faria o mesmo por qualquer um de nós, sendo família ou amigo..descanse em paz, você tem muitos por você!”

No vídeo podemos ver a frieza do assassino: