Encontrada em MS caminhonete roubada na Argentina

Divulgação/PRF

Em Miranda (MS) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada na Argentina. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na Unidade Operacional da PRF, quando abordaram uma Ford/Ranger. Em consulta aos sistemas, a equipe descobriu que o veículo possuía registro na Argentina. Em contato com os policiais argentinos, os PRF foram informados de que a caminhonete possuía um registro de roubo no país de origem.

De acordo com a PRF, o motorista, de 26 anos, disse ter pego o automóvel no Paraguai para transportar o passageiro, de 47 anos, até Corumbá (MS). Os dois envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil em Miranda (MS), junto com a Ford/Ranger.