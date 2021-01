Em ronda policial, homem demonstra nervosismo e é preso

Deurico/Capital News

Na quinta-feira (07) em Campo Grande/MS, em rondas pelo bairro Parque do Lageado, um indivíduo demonstrou nervosismo, com a presença policial. Diante da atitude suspeita foi realizada a abordagem policial e em checagem ao Sistema SIGO Pessoal foi constatado um mandado de prisão em desfavor do mesmo, fato confirmado via checagem CIOPS.

Diante da comprovação, foi dada voz de prisão ao autor, que foi entregue na DEPAC-CEPOL para as providências cabíveis.