Em fuga, ladrão tomba caminhão

Laryssa Maier/Capital News Chave Mixa é utilizada pelos bandidos para ligar veículos furtados/roubados

No Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, um ladrão (ainda não identificado) furtou um caminhão e acabou tombando o veículo durante a fuga. O caso aconteceu nesta quinta-feira (29), na Rua Ezequiel Ferreira Lima. O caminhão estava carregado com calçados que deveria ser entregue no Shopping Norte Sul Plaza. Autor fugiu e ainda não foi localizado.



Segundo informações da polícia, o motorista carregou o caminhão na quarta-feira (28) no Jardim Noroeste e entregaria a carga nesta manhã. Na madrugada ele ouviu um barulho e ao verificar percebeu o furto do veículo. A vítima então chamou o seu genro e perseguiram o autor.

Em determinado momento o bandido, por algum motivo teria perdido o controle da direção e tombou, fugindo pelas margens do Rio Anhanduí. O caso será registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga. A Polícia Militar realiza faz buscas pelo suspeito na região.