Em delegacia criança tenta se desfazer de arma

Divulgação/PCMS Criança tentou esconder a arma na lixeira

Na noite de segunda-feira (13), uma criança tentou se livrar de uma arma de fogo dentro da delegacia de Rio Brilhante. Caso aconteceu após a informação de uma vítima de que dois homens em um Palio prata haviam roubado seu celular enquanto caminhava na rua, utilizando-se de uma arma de fogo. Salientou que havia, ainda, uma criança no banco de trás do veículo.

Os policiais encontraram o carro suspeito, havendo um homem e uma criança no automóvel. Ao ser questionado o autor confessou que teria praticado o crime junto de outros homens e insistiu que queria entregar o filho para um irmão.

Segundo a Polícia Civil, o homem e a criança foram encaminhados para a delegacia e deixados na recepção enquanto os policiais permaneciam em diligências à procura dos demais autores. Enquanto aguardava na recepção, o homem levou seu filho até o bebedouro e a criança tentou esconder um objeto na lixeira. Câmeras de segurança da Delegacia capturaram a ação e foi possível identificar que o objeto se tratava de um revólver, calibre 32, que estava em poder da criança.

Em prosseguimento às diligências, o coautor do roubo foi localizado e preso em flagrante, ocasião em que confessou a autoria delitiva, acrescentando que foi a mesma dupla que praticou roubos em Nova Alvorada do Sul no último domingo. Foi indicado, ainda, o indivíduo que ficou responsável por vender o aparelho telefônico da vítima.

Após diligências, o receptador também foi localizado, informando para quem tinha acabado de vender o celular. Na sequência, os policiais foram até a residência indicada e recuperaram o aparelho. Três homens foram presos em flagrante, sendo dois deles pela prática do roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo e o terceiro por receptação.