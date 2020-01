Em 2019, GOI prendeu quase 500 pessoas

Divulgação/GOI Grupo de Operações e Investigações (GOI)

Em 2019 o Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil prendeu quase 500 pessoas, além de comparecer a 171 locais de crimes, sendo em sua maioria com vítimas de homicídios e tentativas de homicídios.

Do total de pessoas presas, 202 estavam com mandados de prisão em aberto, mandados de busca e apreensão ou evadiram do sistema prisional e eram considerados foragidos da Justiça. Outros 295 presos foram autuados em flagrante em 208 procedimentos de prisões em flagrante ou atos infracionais, que foram lavrados principalmente pelas Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário do Centro e do Cepol.

Além disso, o Grupo apreendeu 67 veículos ao longo do ano passado e por mais de 100 vezes prestou apoio a outras unidades da Polícia Civil e Polícia Militar, conforme o levantamento estatístico divulgado nesta quinta-feira (3), pelo Departamento de Polícia da Capital (DPC).