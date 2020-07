Dupla é presa com maconha e cocaína em Anastácio

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu na terça-feira

Duas pessoas foram presas com um carregamento de maconha e cocaína em Anastácio. Um dos presos cumpria prisão domiciliar. Na casa, foi encontrada parte das drogas. Caso aconteceu na terça-feira (7), no km 490 da BR-262.

Segundo a PRF, durante fiscalização os agentes encontraram uma mulher, de 35 anos, pedindo carona no acostamento. Após uma revista, a equipe encontrou pequenas embalagens de cocaína e pasta-base, totalizando 1 quilo da droga. Ela confessou ter pego os ilícitos em Aquidauana e levaria até Guia Lopes da Laguna, onde disse que receberia R$ 300 reais.

Na Polícia Civil em Anastácio (MS), a equipe de plantão informou aos PRFs de que a mulher já esteve envolvida com tráfico de drogas e também de que seria membro de uma facção criminosa.Durante a prisão, as equipes permitiram que ela desbloqueasse o celular para informar o telefone de um primo, que estaria cuidando de seus filhos, menores de idade. Ao pegar o aparelho, a mulher tentou enviar uma mensagem e logo após destruiu o celular jogando-o no chão e pisando várias vezes.

Desconfiados da atitude da suspeita, os policiais foram até a residência onde o suposto primo morava. No local, um homem, de 38 anos, que cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, permitiu a entrada das equipes. Dentro da casa, foram encontrados tabletes de maconha, contendo 2 quilos, e mais algumas embalagens de pasta-base. O homem declarou não saber da existência das drogas. Ele também foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Anastácio (MS).