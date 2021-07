Duas mulheres são presas em flagrantes por tráfico de drogas

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Droga estava escondida dentro de um imóvel

Delegacia de Polícia de Maracaju, durante investigação da prática de tráfico de drogas no bairro Vila Juquita, visualizaram uma conhecida usuária de drogas saindo de uma residência e, ao abordá-la, foi encontrada uma trouxinha de crack.

Ao ser questionada, a usuária confirmou ter acabado de adquirir o entorpecente de duas mulheres no interior da residência, por R$ 10, segundo a Polícia Civil. Diante da situação flagrancial, a equipe policial adentrou na residência e prendeu as duas mulheres indicadas pela testemunha, as quais confirmaram ter acabado de vender uma trouxinha para a usuária.

Em buscas pelo imóvel, foram localizados, no total, 42 trouxinhas de crack, já embaladas para a venda, além de uma porção de cocaína, dois aparelhos celulares, um caderno contendo anotações da traficância, R$ 804,00 em espécie e em notas diversas. Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.