Dono de chácara é multado em R$ 5 mil por degradação de matas ciliares de córrego

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Autor terá que apresentar plano de recuperação

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana verificaram em uma chácara nas proximidades da BR 419, a degradação de área de mata ciliar de um córrego, que é de preservação permanente (APP) e protegida por lei e multaram um idoso de 77 anos.

Conforme a PMA, com o uso de máquinas, o proprietário de uma chácara construiu um tanque de piscicultura, derrubando a vegetação e revolvendo o solo de uma área de matas ciliares de um córrego que corta a propriedade, sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas. Pela infração administrativa, o infrator, residente em Campo Grande, foi autuado e recebeu multa de R$ 5 mil. Ele também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.