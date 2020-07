Dois são presos por suspeita crime ambiental em Brasilândia

Tamanho do texto

Os policiais da Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia prenderam dois homens por suspeita de crime ambiental. Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, eles foram flagrados enquanto passava uma carga de herbicidas do porta malas de um Gol, de propriedade de um homem de 48 anos de idade, para a camioneta de propriedade de um homem de 47 anos, morador da cidade de Naviraí. A carga, avaliada em cerca de R$ 20 mil, tem parte dos produtos desviados de empresas que prestam serviços no manejo de florestas de eucalipto na região.

A prisão ocorreu após o Delegado de Polícia do município flagrar a movimentação suspeita na frente da casa do dono do Gol, que já foi preso em flagrante outras duas vezes por crimes de receptação de herbicidas e outros defensivos.

Segundo a Polícia Civil, a autoridade policial permaneceu à distância e fotografou a ação dos criminosos, abordando a dupla quando a S-10 se preparava para sair com a carga de herbicidas. Ambos receberam voz de prisão, não oferecendo resistência.

A camioneta e os herbicidas foram apreendidos e em levantamento junto ao fabricante já foi verificado que parte do lote apreendido foi desviado de empresas que prestam serviço de manejo florestal na região.

O suspeito de 48 anos, que é servidor público municipal e o outro preso, que é agricultor, pagaram fiança de R$ 10 mil e responderão pelos crimes em liberdade.