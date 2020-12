DOF localiza camionete carregada com maconha

Divulgação/DOF Caso aconteceu na cidade de Bonito

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na cidade de Bonito, uma camionete S10 de cor cinza e com placas falsas carregada com 1.311 volumes prensados de maconha, com peso total de 1.210,000 toneladas.



Caso aconteceu durante um bloqueio policial na rodovia MS-345, município de Bonito, segundo o DOF. Os militares deram ordem de parada ao condutor da S10, que não obedeceu e evadiu-se em alta velocidade. Logo em seguida o homem, de 29 anos, foi abordado e detido. Disse aos policiais que foi contratado para pegar a camionete, já com a droga, em Bela Vista e entregá-la em Campo Grande.



Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais localizaram um Boletim de Ocorrência de veículo roubado na cidade de Boa Esperança (ES), crime ocorrido no dia 1º de outubro do corrente ano. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bonito, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.