DOF faz a maior apreensão de maconha em 2020

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Apreensão aconteceu nesta madrugada

Na madrugada desta terça-feira (13) os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fizeram a maior apreensão de maconha do ano da unidade. Foram apreendidos mais de 3.6 toneladas de maconha em um caminhão, na MS-145, próximo ao distrito de Ipezal, em Angélica.

Durante abordagens na rodovia, que fazem parte da Operação Hórus, os agentes pararam um Fiat Palio, conduzido por um homem de 29 anos, morador em Iguatemi. Após demonstrar muito nervosismo, os policiais fizeram uma busca no interior do carro e localizaram um rádio comunicador. Logo em seguida, no mesmo sentido, os agentes tentaram abordar um caminhão que não obedeceu a ordem de parada e fugiu, sendo alcançado logo em seguida.

Durante entrevista, o condutor do caminhão, de 30 anos, morador em Eldorado, disse que estaria transportando tijolos, mas em buscas no caminhão os militares encontraram debaixo da carga vários fardos de maconha. Os dois detidos falaram aos policiais que pegaram a maconha em Naviraí e levariam até Três Lagoas.

Após vistorias no caminhão, os policiais do DOF detectaram que ele havia sido tomado em assalto na cidade de Floresta do Araguaia (PA). A droga, os detidos e o veículos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron).