DOF bate recorde em apreensão de veículos

Divulgação/DOF Veículo recuperado em 2019

O diretor-adjunto Departamento de Operações de Fronteira J. Rodrigues, apresentou durante coletiva na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) os resultados de 2019, onde houve um recorde histórico na apreensão de veículos produtos de roubos/furtos recuperados que totalizaram 130; mais de 810 veículos apreendidos com entorpecentes, contrabando/descaminho e demais crimes.

Departamento também apreendeu no ano de 2019 mais de 106 toneladas de maconha, isso significa o maior volume de drogas apreendidas em todos os seus 32 anos de existência. Foram cumpridos 58 mandados de prisão, apreendidos mais de 3 milhões de maços de cigarro. Mais de 60 armas de fogo e 1.250 munições (vários calibres) apreendidas; 609 pessoas conduzidas ao Sistema Prisional, sendo 58 com Mandados de Prisão; 329 presas por Tráfico de Drogas; 176 por outros crimes; 46 menores apreendidos; e, mais de 170 mil reais em notas falsas.

Divulgação/DOF Entorpecente estava em um fundo falso

Em 2019 o DOF contabilizou ainda 1300 atendimentos em propriedades rurais, além da suplementação do policiamento urbano nos 51 municípios que fazem parte da linha e faixa de fronteira, trazendo um aumento efetivo da sensação de segurança da população transfronteiriça, como foi o caso da desarticulação de uma das mais violentas quadrilhas de roubo a instituições financeiras e veículos de transporte de valores, ocorrido em conjunto com as demais forças de segurança pública do Estado, na cidade de Coronel Sapucaia, em novembro de 2019.