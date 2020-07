DOF apreende mais de 50 mil pacotes de cigarros

Tamanho do texto

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 52.350 pacotes de cigarros trazidos ilegalmente do Paraguai. Caso aconteceu na noite de domingo (19), durante patrulhamentos ostensivos para fiscalização nos municípios de Antônio João e Eldorado.

Segundo o DOF, na rodovia MS-384, região de Antônio João, os militares deram ordem de parada ao condutor do veículo furgão Fiat Ducato, que seguia por uma estrada vicinal. O condutor desobedeceu e fugiu, em alta velocidade. O homem foi detido; disse que foi contratado para pegar a carga em Ponta Porã e levar até a cidade de Aquidauana (MS). Foram apreendidos 6.000 pacotes de cigarros avaliados em R$ 325 mil. O veículo estava com um rádio de comunicação instalado ilegalmente.

Na rodovia MS-295, região de Eldorado, os policiais do DOF deram ordem de parada a um veículo Strada que seguia por uma estrada vicinal. O condutor fugiu em alta velocidade e, durante o acompanhamento tático, condutor e passageiro abandonaram o veículo e tentar fugir, mas o condutor foi capturado. Uma equipe da Força Tática do 12º BPM apoiou os militares do DOF durante a ocorrência.

Durante as buscas nas imediações, os militares localizaram um veículo Trator Volvo acoplado a uma carreta carregada com 46.350 pacotes de cigarros contrabandeados, avaliados em R$ quase 3 milhões.

Ocorrência de Antônio João foi entregue na Polícia Federal de Ponta Porã. A ocorrência de Eldorado resultou na entrega da carreta com os cigarros na Receita Federal de Mundo Novo; o condutor e o veículo Strada foram entregues na Polícia Federal de Naviraí.