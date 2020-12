DOF apreende camionete adulterada

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta quarta

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma camionete F1000 com os sinais identificadores adulterados. Caso aconteceu nesta quarta-feira (09), durante patrulhamento ostensivo na rodovia MS-276, região de Lagoa Bonita.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor da F1000 que seguia em direção a Dourados. O homem desobedeceu, acelerou e fugiu. Segundo o DOF, alguns quilômetros após, o condutor colidiu com uma cerca, abandonou o veículo e adentrou na vegetação às margens da rodovia, não sendo localizado. Os indícios de adulteração estavam na numeração do motor, bem como a cor do veículo divergia com a constante no documento. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Deodápolis.