Discussão em bar termina em execução

Divulgação/ MS em Foco Vítima foi execução em um bar da cidade

Jeberson Moraes de Araújo, 36 anos, foi executado com tiros pelas costas na noite desta sexta-feira (24) em Costa Rica. Ele se envolveu em uma discussão com um colega.

A vítima estava no estabelecimento com um conhecido, quando houve uma discussão com uma terceira pessoa, que seria colega de Jeberson. Conforme o site MS em Foco, depois de ferido a vítima correu por aproximadamente 30 metros e foi atingido por mais disparos.Ele caiu na calçada de um estabelecimento que vende espetos e morreu no local.

Caso foi registrado e a Polícia Civil investiga a motivação do crime