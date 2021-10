Derf realiza ação contra furto de fios e metais

Tamanho do texto

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na ultima terça-feira

Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), realizou nesta , uma ação com o objetivo de combater o crime de furto e receptação de fios de cobre e outros metais, em Campo Grande. Foram fiscalizados locais que podem estar recebendo estes materiais de forma ilícita.

A ação foi realizada em vários cantos da cidade. Pelo menos cinco pontos de compra e revenda de materiais recicláveis foram fiscalizados. Conforme a Polícia Civil, ao final da operação, três pessoas foram conduzidas para a sede da Especializada e passarão a ser investigadas pelo crime de receptação.

De acordo com o delegado titular da Especializada, Giulliano Biacio, a intenção é fiscalizar e reprimir o furto de cabos e materiais metálicos que são destinados às empresas de reciclagem que, por vezes, tornam-se receptadoras dos respectivos materiais. “O furto de fios elétricos tem sido problema dentro da sociedade e que, nos últimos meses, devido ao acrescimento dos valores de revenda, passaram a ocorrer também sobre outros metais, a exemplo do alumínio e o ferro”, justificou. A regularidade administrativa das empresas que atuam no ramo também foi averiguada.