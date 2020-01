Depósito de cigarros contrabandeados é fechado

Divulgação/DOF Carga e veículos foram apreendidos

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fecharam um depósito de cigarro contrabandeado em Mundo Novo. Na ação cinco pessoas foram presas, três veículos apreendidos e mais de 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados retirados de circulação. Caso aconteceu na última quarta-feira (29) em Mundo Novo.

Segundo as informações do DOF o local foi descoberto após denúncias anônimas através do Disk Denúncia da unidade. Os agentes faziam policiamento no município, durante a Operação Hórus, quando receberam a informação que numa mata, às margens da BR-163, próximo a um posto de combustível, teria um depósito de cigarros contrabandeados. Segundo à denúncia ainda, um caminhão estava no local para ser carregado com o material contrabandeado.

Ação foi descoberta após denúncia anonima

Durante rondas, os militares encontraram um lugar com as mesmas características. Em vistorias, os agentes visualizaram aproximadamente 10 pessoas no local, que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga em meio a uma plantação de soja. Cinco suspeitos foram alcançados e detidos pelos agentes.

Na chácara foram encontraram diversas caixas de cigarros de origem estrangeira, juntamente com uma quantia de milho em bags que seria usado pelos contrabandistas para cobrir o material depois que fossem colocados nos veículos. Também foi apreendido no local um caminhão VW/24 250 de cor branca, com placas de Cordilheira Alta (SC). O motorista não soube explicar onde carregou o milho e não apresentou nota fiscal da carga. O homem de 34 anos já havia sido preso pela Polícia Rodoviária Federal em dezembro do ano passado com um caminhão carregado com cigarros contrabandeados em Rio Brilhante.

Além do caminhão foram apreendidos outros dois veículos, um VW/Saveiro e um GM/S10 preta. Os dois motoristas tentaram fugir da abordagem, mas foram presos e não souberam falar os motivos pelos quais estariam no local. Já outros dois detidos informaram que foram contratados apenas para carregar as caixas no caminhão. Cigarro foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo, já presos e os veículos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

Serviço

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.