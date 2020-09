Denúncia leva a tráfico de drogas no Jardim Bálsamo

Tamanho do texto

Caso aconteceu na quarta

Na quarta-feira (23) os Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prenderam uma mulher de 43 anos e um homem de 18 anos, suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Caso aconteceu no Jardim Bálsamo, em Campo Grande. Com a ação foi apreendido 22 porções de cocaína (195g) e 11 porções de maconha (455g), além de dinheiro.

Com um usuário detido no local, foi apreendida, ainda, uma porção de cocaína. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi feita apurando informações anônimas que apontavam a mulher como cabeça do esquema de tráfico de drogas. Ela seria a responsável por armazenar a droga se utilizava de jovens para o comércio na região. Além de fornecer a droga já em paradinhas para os seus “vendedores”, ainda mantinha em depósito, em sua loja, grandes porções de maconha e substância análoga a cocaína, para serem fracionadas e posteriormente vendidas.