Defron deflagra operação contra associação para o tráfico de drogas

Divulgação/PCMS Ação deflagrada pela Defron



Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) com o apoio do canil da Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25), a Operação Drogas S.A., visando desarticular o braço financeiro de associação para o tráfico de drogas.



Foram cumpridos três mandados de Busca e Apreensão, sendo realizada a prisão em flagrante de um dos alvos pela prática de posse irregular de arma de fogo, qual seja, um revólver calibre .357, além de munição e carregadores de pistola.



Duas camionetes Hillux, uma motocicleta de alta cilindrada, marca BMW, e um GM Camaro foram apreendidos, uma vez que o seu proprietário, investigado pela prática de tráfico de drogas, e que sustenta vender aparelhos celulares de modo informal, não apresenta esteio financeiro para ser o proprietário desses bens, avaliados em cerca de R$ 550 mil.



O cumprimento dos mandados visou angariar provas sobre o tráfico de drogas especializado no envio de cocaína para outros Estados. Novas fases da investigação serão deflagradas com base nos elementos probatórios angariados, segundo a Polícia Civil, o investigado, flagrado com a arma, munições e carregadores, foi autuado pela prática de posse irregular de arma de fogo, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 12.000,00 para a sua liberação, e ainda diante de manter em cativeiro me sua residência animal silvestre do tipo Quati responderá por crime ambiental.