Conselheiro do TCE é preso durante Omertà

Divulgação/TCE-MS Conselheiro do TCE-MS, Jerson Domingos

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) e ex-deputado estadual Jerson Domingos foi preso durante a terceira fase da operação omertà, nesta quinta-feira (18).

Jerson é cunhado do empresário Jamil Name, preso na primeira fase da operação e teve a prisão preventiva decretada nesta terceira fase. O conselheiro foi preso em uma fazenda em Rio Negro.

Nesta operação tambem prendeu em Campo Grande o delegado Obara, acusado de receber R$ 100 mil em proprina. Além da Capital os policiais também estão na cidade de Ponta Porã. De acordo com a investigação o alvo é o empresário Fahd Jamil Georges, vulgo “Fuad". Conhecido como “padrinho da fronteira”, Fahd Jamil é ligado ao empresário campo-grandense Jamil Name, que está preso desde o ano passado acusado de comandar grupo de extermínio na Capital.