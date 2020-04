Com helicóptero, polícia realiza triagem nos brasileiros vindos da Bolívia

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Militar Brasileiros começaram a chegar na sexta-feira

Em meio à pandemia e por medida de segurança, as autoridades de Mato Grosso do Sul instalaram barreiras sanitárias na sede da Receita Federal.

Os agentes das forças de segurança do Estado farão a triagem dos estudantes que chegarem ao país, sendo em sua maioria estudantes de Medicina vindos de Santa Cruz de La Sierra, cerca de 13 ônibus de empresa boliviana foram colocados à disposição dos brasileiros, que terão de pagar as suas passagens logo no final das triagens e embarcar para o destino final.

Até neste sábado são 750 brasileiros que viviam na Bolívia e que serão repatriados ao Brasil, devido ao surto do corona vírus no país vizinho, porém eles seguem seu destino final pela empresa de viagens ou permanecem em isolamento até o dia seguinte para seguir viagem.

Além da Policia Militar do sexto batalhão, contou também com o apoio do Grupamento de Policiamento Aéreo da PMMS, participam da operação equipes da Agência Municipal de Trânsito de Corumbá (Agetrat), da Vigilância Sanitária, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiro (MS), Receita Federal, Exército Brasileiro.