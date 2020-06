Com carga de carvão, traficante é multado em R$ 14 mil

Divulgação/DOF Caso aconteceu neste sábado Divulgação/DOF Caso aconteceu neste sábado

Policiais Militares Ambientais de Jardim, multa traficante de 43 anos, em R$ 14 mil que foi preso pela Polícia Civil com quatro toneladas de maconha em caminhão com carga de 28 m³ de carvão ilegal. Caso aconteceu no sábado (13)

Segundo a PMA um caminhão Mercedes Benz, que transportava ilegalmente uma carga com 28 m³ de carvão proveniente de madeira nativa. A carga era transportada sem o Documento Ambiental de Origem Florestal (DOF) e a Polícia Civil havia feito a prisão do dono da carga com 3.987 kg de maconha, no último dia 10 de junho. O infrator também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.