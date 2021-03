Casal é preso por tráfico de drogas no interior do Estado

Divulgação/PCMS Caso aconteceu em Aparecida do Taboado

Casal foi preso em Aparecida do Taboado, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Caso aconteceu após os policiais serem informados de que determinado imóvel, no bairro Vila Barbosa, havia sido convertido em ponto de venda de drogas.



Após observarem um usuário trocando algo no portão com o morador, os agentes o abordaram poucas quadras adiante. Com ele, foram encontradas duas porções de crack. Segundo a Polícia Civil, outro indivíduo foi visto nas mesmas condições, e ao ser abordado, engoliu o que tinha em um dos bolsos.



Diante das circunstâncias indicativas da prática de crime de natureza permanente, os agentes ingressaram no imóvel e abordaram um indivíduo, de 30 anos, com quem encontraram vinte e cinco porções de crack, bem como um total de R$ 520 em espécie. Foi identificada, ainda, uma mulher, de 34 anos.



Além deles, outros dois usuários de drogas foram identificados ao lado do imóvel, e afirmaram que acabaram de adquirir, ali, cada um, uma porção de crack. Diante das circunstâncias, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, e o casal foi autuado em flagrante delito.