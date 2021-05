Casal de traficantes é preso em Aparecida do Taboado

Divulgação/PCMS Entorpecentes apreendidos com os autores

Um casal de traficantes foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Aparecida do Taboado desenvolveram atividades que resultaram na prisão em flagrante do masculino de um homem de 29 anos e uma mulher de 26, devido a suspeita de tráfico de drogas.



Segundo a Polícia Civil, ação aconteceu por meio de informações dando conta que a residência do casal em questão se tratava de um ponto de venda de drogas, motivo pelo qual foram realizadas investigações visando a confirmação da procedência das informações, bem como a realização de campanas, havendo a detecção de movimentação de indivíduos tidos como usuários.



Foi feita uma incursão na residência, oportunidade em que o homem tentou se desvencilhar das drogas que tinha em sua posse, atirando as substâncias entorpecentes para o interior do banheiro, local onde estava sua convivente.



Os Investigadores de Polícia Civil localizaram 11,10 gramas de cocaína, em forma de 31 porções prontas para a comercialização. Houve ainda a apreensão de aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 75. Ambos foram recolhidos às celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado e estão à disposição do Poder Judiciário.