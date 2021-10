Carga de maconha apreendida pela PRF em MS

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Caso aconteceu nesta quarta

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 708 Kg de maconha e prendeu o homem de 21 anos que transportava a droga, no início da tarde desta quarta-feira (06), em Caarapó.

A equipe de policiais rodoviários federais deu ordem de parada ao veículo GM Meriva, de placas de São Paulo (SP), no km 216 da BR-163. O veículo era ocupado pelo autor e por uma menor de idade, de 17 anos. Após a abordagem, o homem confessou que transportava drogas. De acordo com a PRF, no veículo, foram apreendidos 708 Kg de maconha.

Os envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Caarapó, juntamente com a droga e veículo.