Cadeirante é preso por tráfico de drogas

Caso aconteceu na última quinta-feira

A Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu três homens de 19, 40 e 49 anos, um deles cadeirante, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no Rita Vieira, na tarde desta quinta-feira (24). Dos três presos, apenas o cadeirante tem passagens policiais, sendo sua quarta prisão por tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu durante trabalho de investigação que culminou na apreensão de 42 porções de substância análoga a cocaína e duas porções de maconha, além de dinheiro trocado, típico da venda de drogas. Com um usuário detido no local, foram apreendidas, ainda, duas porções de substância análoga a cocaína.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi feita apurando informações anônimas, que apontavam um homem cadeirante como mentor do esquema de tráfico de drogas e devido ao fato do mesmo ser tetraplégico, se utilizava de comparsas para prepararem e revenderem seu entorpecente.

A equipe policial teve êxito em prender um dos homens logo após a venda realizada ao usuário, tendo detido o cadeirante e seu outro comparsa logo que chegaram à residência, de propriedade do cadeirante.