Cadeados de alojamentos da Unei são quebrados por internos

Deurico/Arquivo Capital News Unei Dom Bosco

Cadeados dos alojamento da Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, foram quebrados pelos adolescente na noite de quinta-feira (30). A Polícia Militar foi acionada e a situação foi normalizada.

Conforme a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS), após problemas durante a visita, sendo que uma foi interrompida por não preencher os requisitos necessários, no último domingo (30), a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados após os adolescentes começarem a bater nas grades.

Caso

A unidade foi onde ocorreu um motim com agressão a agente e a fuga de 26 jovem, no dia 16 dezembro do ano passado. Após esse caso a direção foi trocada. No local também ocorreu um esfaqueamento no dia (21). O autor alegou que foi convocado para cometer o crime.