Caçadores são multados em R$ 26 mil por abate de anta

Divulgação/PMA Pena é de seis meses a um ano de detenção

A Polícia Militar Ambiental de Bataguassu e Polícia Civil de Santa Rita do Pardo prenderam cinco caçadores de 56, 47, 47 e 29 anos, e multou os autores em R$ 26 mil por abate de anta e catetos e posse de arma. Caso aconteceu na última quarta-feira (8) em , em uma fazenda localizada a 25 km da cidade de Santa Rita do Pardo.

Ação aconteceu após uma denúncia,segundo a PMA. Os Policiais Militares e Civis chegaram à fazenda e localizaram um dos suspeitos, que indicou ter abatido um animal da espécie Tapirus terrestris (anta), o qual consta da lista de espécie em extinção. O infrator de 40 anos, indicou mais quatro caçadores que tinham ajudado na caçada e abate do animal e informou que usaria uma espingarda de sua propriedade e o veículo pertencente à fazenda. A Polícia Militar e Polícia Civil apreenderam a arma, uma espingarda calibre 20, com uma munição, que não tinham documentação.

Divulgação/PMA Caso aconteceu na última quarta-feira

Os outros caçadores, de 56, 47, 47 e 29, todos residentes na fazenda foram identificados e com todos eles, inclusive, com o infrator proprietário da arma, foi encontrado carne da anta. A cabeça do animal foi encontrada nas proximidades do pátio da fazenda. Com um dos infratores, de 56 anos, foi encontrada também carne de dois catetos, que ele confessou ter abatido há alguns dias. Toda a carne foi apreendida.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde eles foram autuados por crime ambiental de caça ilegal. A pena prevista é de seis meses a um ano e meio de detenção, devido a anta estar na lista de espécies ameaçadas de extinção. O caçador (56) que havia abatido os catetos, também responderá por este outro crime de caça. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 6 mil. Os demais caçadores foram autuados em R$ 5 mil cada um.