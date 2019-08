Briga em tabacaria termina em morte

Divulgação/Prefeitura de Campo Grande UPA Moreninhas, em Campo Grande

Após uma briga dentro de uma tabacaria, Erick Vinicius Leite Messias, 18 anos, foi assassinado com dois tiros no tórax. O crime aconteceu nesta sexta-feira (23), na Rua Abélia, Bairro Moreninhas II, em Campo Grande.



Erick estava na tabacaria e teve uma discussão com um rapaz conhecido por Henrique ‘Neguinho’, que foi embora do local, mas voltou momentos depois armado. Ele fez dois disparos contra o tórax da vítima, que foi socorrida pelo dono da tabacaria.



A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas, mas chegou sem vida a unidade de saúde. A polícia foi chamada e descobriu o endereço do suspeito, mas ao chegar à residência ele não estava. Suspeito ‘Neguinho’ está sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.