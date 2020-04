Briga em bar termina em esfaqueamento

Google Street View/Reprodução Depac Piratininga

Em um bar no Bairro Santa Emília, dois homens brigaram e um deles de 34 anos foi esfaqueado e outro de 32 anos teve um dente arrancado. Caso aconteceu na noite de terça-feira (31). Motivo do desentendimento não foi revelado.

Conforme o registro policial, ambos teriam começado a trocar socos, quando em determinado momento o homem de 32 anos, pegou uma faca de serra e golpeou a vítima. Na briga o acusado teve um dos dentes arrancados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande, onde não corre risco de morrer.

Quando a Polícia Militar chegou no estabelecimento foi informada pela dona do local o paradeiro do autor. Ele contou a sua versão do fato e mostrou as facas utilizadas no crime, porém não contou o motivo do desentendimento. Contra a vítima foi descoberto que está devendo pensão alimentícia. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como lesão corporal recíproca.