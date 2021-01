Após tentar vender videogame furtado homem é preso

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis do GOI (Grupo de Operações e Investigações) prenderam um jovem em posse de um videogame X-Box furtado. A vítima informou aos policiais que localizou o aparelho sendo vendido no site OLX e que, ao encontrar o vendedor, conferiu o número de série do aparelho confirmando ser de sua propriedade.

Os investigadores foram acionados por um policial civil que estava monitorando o homem e deslocaram até o bairro Jardim Alto São Francisco. De acordo com a assessoria, o receptador foi conduzido pela equipe e encaminhado até a Depac Centro onde foi apresentado à autoridade policial.