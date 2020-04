Após ser espancada e mantida em cárcere mulher foge por buraco

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Eldorado

Um mulher de 26 anos foi espancada e mantida em cárcere privado pelo marido de 25 ano.Ela fugiu após conseguir fazer um buraco na parede da casa. Caso aconteceu na última quarta-feira (1), em Eldorado.

Em depoimento a mulher relatou que estava em casa com os filhos quando o autor chegou embriagado. Ele agrediu a mulher com socos e pauladas. O motivo da agressão foi uma suposta traição. Mesmo negando o fato a mulher foi trancada dentro da própria casa com os filhos e o marido saiu.

A vítima conseguiu fazer um buraco na parede da casa, e fugiu para a casa de uma familiar. A casa é feita de madeira de coqueiros. Ela foi até a delegacia e registrou o crime. O marido segue sendo procurado e responderá por lesão corporal dolosa, qualificada por violência doméstica, e cárcere privado.