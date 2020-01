Após ser esfaqueado jovem pede ajuda em bar

Divulgação/Rio Brilhante em Tempo Real Jovem foi ferido nas pernas e pescoço

Um jovem de 22 anos foi ferido a facadas na última quinta-feira (15(), em Rio Brilhante. A vítima foi socorrida ao hospital e seu estado é estável e consciente.

O jovem foi ferido nas pernas e pescoço em uma residência na rua Catarina de Fátima Carvalho, no bairro Pró Moradia XIV, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real. Ele pediu socorro próximo a um bar e transportado de ambulância até o hospital.

Motivo do crime seria ciúmes de uma mulher que estava com a vítima no momento e que seria ex do suspeito, identificado como Juninho. Polícia Militar realiza diligências para localizá-lo.