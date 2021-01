Após plantão, mulher cai no córrego

Policia Militar Acidente aconteceu após plantão médico

Na manhã desta quarta-feira (06) policiais militares se depararam com uma pessoa pedindo por socorro, dizendo que teria visualizado um veículo perdendo o controle da direção e caindo no córrego Anhanduí.

Informou ainda que o fato teria acabado de ocorrer e que provavelmente o condutor ainda estaria no interior do veículo. Que de pronto a equipe policial se dirigiu ao local indicado, onde encontraram o veículo tombado, preso a uma árvore, em um barranco às margens do córrego Anhanduí.

A guarnição do Jockey Clube, pertencente ao 10º Batalhão, encontrou ma mulher de 33 anos, verificaram que se encontrava consciente, orientada e sem lesões. Após o salvamento, realizaram contato telefônico via 193, sendo o Corpo de Bombeiros Militar acionado para uma melhor avaliação clínica da vítima. Por fim, a vítima relatou que trabalha em um Hospital e que no momento do acidente retornava de um plantão, e que provavelmente teria dormido ao volante.

A guarnição deslocou do local após medidas previstas ao caso e com o agradecimento da vítima por terem salvado sua vida.