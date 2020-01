Após denúncia Denar prende traficante da Nhanhá

Divulgação/Polícia Civil Prisão aconteceu na última quinta-feira

Um rapaz de 22 anos, foi preso pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), na última quinta-feira (9) acusado de tráfico de drogas.

Os investigadores chegaram até o traficante após receberem denúncia anônima acerca de um ponto de venda de drogas na rua dos Pirineus, Vila Nhanhá. Conforme a Polícia Civil a prisão ocorreu no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande, e com ele foram apreendidas 9 porções e 5 papelotes de pasta base de cocaína, e o valor de R$ 956 em notas fracionadas, indicativo de venda de drogas.

Em diligências no local, os policiais avistaram movimentação de pessoas na porta da casa, e avistaram o suspeito no final do corredor da casa, sentados e preparando as paradinhas de pasta base de cocaína. Policiais realizaram a incursão no imóvel, surpreendendo a pessoa o autor, já qualificado nos autos, o qual estava sentado no chão. Ao avistar os policiais, ele conseguiu jogar para o terreno do lado, em cima de uma casa, cerca de 50 gramas de maconha, segundo a confissão do próprio conduzido.

Ele contou ainda que comprou a droga para comercializá-la, alegando que se encontra desempregado. A prisão foi acompanhada pela mãe do autor, que foi preso em flagrante pelo delito de tráfico.