Após combinar entrega de maconha pelo Facebook, jovem é preso

Divulgação/DOF Autor foi preso na última segunda-feira (20)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na terça-feira (20), um veículo Honda Fit de cor verde, com placas falsas de Campo Grande (MS) carregado com 15 fardos prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 331 quilos. Thiago Ribeiro de Paula, 18 anos, ele estava em um carro lotado de droga que entregaria em Minas Gerais, após ter combinado a entrega pelo Facebook.



A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização, na região de Amambai (MS). O condutor, um homem de 18 anos de idade, tentou fugir da abordagem, mas foi detido pelos policiais. Ele contou que foi contratado para levar a droga até a cidade de Ipatinga (MG). Disse ainda que pegou o veículo, já carregado, em Coronel Sapucaia (MS).



Durante a checagem, segundo a nota do DOF, dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram um registro de Roubo/Furto ocorrido na cidade gaúcha de Novo Hamburgo, no dia 30 de novembro de 2018.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai, onde o homem foi autuado, em flagrante, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Receptação. O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.