Após anúncio em site produtos furtados são recuperados

Bandido foi preso pela equipe do Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil, após anunciar diversos objetos roubados em site de anúncios. Caso aconteceu no bairro Vivendas do Bosque, em Campo Grande. Os objetos localizados somam a importância de aproximadamente R$ 15 mil e foram devolvidos à vítima.

Segundo informações um homem informou estar olhando o site de compra e visualizou um anúncio de venda com botas, chapéus, entre outros objetos vendido na empresa onde trabalha. Ele entrou em contato com seu patrão e foi até a residência do mesmo, onde verificou que o portão havia sido arrombado. Ao entrar no imóvel percebeu que os objetos haviam sido subtraídos.

Diante das informações a equipe policial passou a monitorar o autor dos anúncios, e conseguiu localizá-lo no final da tarde desta quinta-feira (16), em posse de diversos objetos de furtados. De acordo com a Polícia Civil, o autor disse que subtraiu os objetos pois estaria realizando um serviço na residência vizinha. O autor foi preso, conduzido e entregue na Depac Centro onde se encontra à disposição da justiça.