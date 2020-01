Após agredir mulheres homem é preso

Divulgação/Polícia Civil Caso foi registrado na última sexta-feira

Um homem de 27 anos pelo crime de violência doméstica contra a ex-esposa, de 24 anos, uma amiga da mulher também de 24 anos. Caso aconteceu na última sexta-feira (17), em Terenos.

O relacionamento do casal que durou cerca de seis anos, eles tiveram um filho. Conforme a Polícia Civil, o autor teria visto uma amiga da ex-esposa, de 24 anos, em uma praça da cidade puxando uma garrafa d’água da boca de seu filho.

Neste momento ele passou a agredir a mulher com xingamentos, chutes e empurrões. A mãe do autor entrou em vias de fato com a mulher, ficando com hematomas em seu rosto e no olho, bem sua filha, menor de idade, que ficou com arranhões e hematomas. A mãe da mulher de 24 anos também foi agredida pelo autor, com um chute nas costas.

Após a confusão, o autor teria tentado tirar seu filho à força do colo da mãe, desferindo um tapa no rosto dela. Ele recebeu voz de prisão no momento em que chegou à Delegacia para acompanhar sua mãe e irmã e aguarda audiência de custódia em uma das celas provisórias da Delegacia de Terenos. Sua ex-esposa pediu medidas protetivas. Ele responderá por ameaça (violência doméstica) e vias de fato (violência doméstica).