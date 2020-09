Advogado da Capital é multado em R$ 27 mil por desmatamento

Divulgação/PMA Caso aconteceu em Ribas do Rio Pardo

Um advogado de 66 anos, residente em Campo Grande, foi multado em R$ 27 mil por desmatamento ilegal em sua propriedade em Ribas do Rio Pardo. A autuação ocorreu durante fiscalização na propriedade rural, onde foi conferida a área com uso de GPS e a caracterização do uso do solo com drone, o desmatamento ilegal de 26,19 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado.

A infração fora detectada por imagem de satélite, pois aconteceu há algum tempo, segundo a PMA. A área já estava com plantio de pastagem e havia parte da madeira proveniente da vegetação desmatada em alguns pontos em meio à pastagem, alguns restos de vegetação queimados. As atividades foram interditadas.

Autor também responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção. O autuado ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.