Adolescente é apreendido com motocicleta adulterada

Divulgação/Polícia Civil Caso aconteceu no Bairro Guanandi

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma motocicleta de adulterada e o motor objeto de furto. A ação aconteceu no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Os investigadores do Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil se depararam com um indivíduo conduzindo uma motocicleta em situação suspeita.



Os policiais solicitaram que o mesmo parasse, porém, a ordem não foi acatada, em continuidade foi realizado acompanhamento tático e abordagem após algumas quadras. Conforme a assessoria o adolescente infrator e a motocicleta foram conduzidos para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.